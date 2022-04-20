В Баку пропала без вести 15-летняя девушка. Проживающая в поселке Мярдакан Хазарского района Мамедова Нилуфер Эльхан гызы (2007 г.р.) ушла из дома 29 марта и не вернулась. В органах внутренних дел просят всех, кто что-либо знает о месте нахождения подростка сообщить в Управление полиции Хазарского района по номерам: 012-554-22-22 и 055-270-24-34, либо позвонить на службу «102». Распространено фото школьницы.

Между тем сотрудники 39-го отделения полиции Сабаильского района 18 апреля нашли другую 15-летнюю Р.М., которая пропала без вести двумя днями ранее. Девочка исчезла днем с территории сквера, расположенного на проспекте Бюльбюля. В ходе расследования выяснилось, что еще 7 марта этого года девочка-подросток была изнасилована мужчиной по имени Али в кафе, расположенном на улице Диляры Алиевой, а 17 апреля половое сношение с ней совершил некто по имени Орхан.

В настоящее время стражи порядка разыскивают подозреваемых в растлении малолетней. Пока по факту никто не задержан.

Отметим, что в последнее время в столице участились случаи пропажи без вести подростков в возрасте 12-17 лет. Дети уходят из дома. Сотрудники полиции отмечают, что редко когда лица, пропавшие без вести, становятся жертвами преступлений. Практика показывает, что часто они уходят из дома вследствие возникших семейных разногласий.

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