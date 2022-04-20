Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стало плохо во время судебного процесса по делу о незаконном пересечении границы, сообщает «Эхо Кавказа».

«Мне необходима помощь врача», – сказал Саакашвили, после чего его вывели из зала суда.

Политик вернулся в зал через десять минут и сказал, что его беспокоит слабость, бессонница.

«Я потерял около килограммов за последние дни. Я практически не могу есть. Наверное, с этим связано, что в воскресенье я полностью потерял контроль над ногами», – добавил Саакашвили.

Он также сделал заявление по ситуации в Украине.

«Украина и весь мир побеждают в этой войне и выигрывают у векового врага Грузии», – отметил Саакашвили.