В Азербайджане введется активная работа по внедрению инклюзивного образования и развитию аналогичного общества. Эта актуальная проблема стала темой специального семинара, организованным Агентством развития СМИ Азербайджана (МЕДИА) и Общественным объединением «Региональное развитие» (RİİB) для представителей азербайджанских СМИ.

Главная задача инклюзивного образования в Азербайджане интегрировать детей с ограниченными физическими и психическими возможностями в систему общественного образования, дав им возможность полноценно развиваться, иными словами, вызволить их из системы спецучреждений закрытого типа или учебы на дому. Ведь развиваясь в ограниченной среде, ребенок очень часто получает психологические травмы. Так, по мнению ряда экспертов, специальные учебные заведения ухудшают положение многих детей с инвалидностью, они перестают добиваться большего и даже не считают нужным это делать.

Целью семинара, организованного «Региональным развитием» при поддержке bp и его партнеров в рамках проекта «Расширение доступа к качественному инклюзивному образованию», является информирование представителей СМИ о принципах инклюзивного образования, правовой базе этого вопроса. По мнению организаторов семинара, очень важно содействовать широкому и правильному освещению этого вопроса в обществе.

Так, в ходе семинара, руководитель проекта Фарид Сулейманов отметил, что в рамках проектов инклюзивного образования, реализуемых общественным объединением «Региональное развитие» с 2018 года, проделан ряд работ по развитию открытого общества и образования в нашей стране. В своем выступлении Сулейманов подчеркнул, что в результате успешной реализации проектов в этой области в Азербайджанском государственном педагогическом университете и его филиалах в Шамахе, Губе, Шеки, Джалилабаде и Агджабеди были созданы и полностью оснащены Инклюзивные ресурсные центры, а также четыре общеобразовательные школы в Баку и Сумгайыте. Совместно с международными экспертами разработаны программы повышения квалификации учителей для инклюзивного образования и по ним были обучены 1000 педагогов начальных классов, 250 директоров школ, 400 педагогических работников, более 2000 учеников, более 600 родителей.

Также подготовлен и обсужден отчет «Обзор политики инклюзивного образования в Азербайджане» с участием соответствующих госорганов, парламентариев, экспертов международных организаций. 2 международных учебника и более 10 наглядных пособий переведены и изданы в университетах и ​​средних школах.

Создан и выложен в открытый доступ портал инклюзивного образования. Инклюзивное образование включено в учебные планы АДПУ по специальностям «Организация начального образования», «Дошкольное образование», «Социально-психологическая служба в образовании» и «Коррекционное обучение». Распространены видеоролики по инклюзии, анимационные плакаты, подготовлено и распространено более 50 000 информационных печатных материалов различного наименования. Помимо этого, в Центре Гейдара Алиева проведен детский фестиваль «Разница, равенство» приуроченный к Международному дню инвалидов, онлайн-конференция с участием международных экспертов и другие мероприятия.

В своем выступлении, сотрудник МЕДИА Сабина Сеидова рассказала об особой роли СМИ в этом процессе: формировании правильного отношения к инвалидности и инклюзивному образованию, просвещению широкой общественности, а также о проблемах, стоящих перед СМИ в этой области.

В своих выступлениях оба лектора отметили многие щепетильные моменты интеграции ребенка в среду общественного школьного образования и вообще в жизнь общества. Для полноценной реализации этой идеи необходимо учитывать все условия, обеспечивающие психологический и физический комфорт и удобство детям с ограниченными способностями – от создания специальных пандусов для инвалидных колясок в школьных учреждениях, вплоть до полного понимания важного обучения таких детей в обычных учебных классах со всеми участниками этого процесса – детьми, их родителями, педагогами, дирекцией школ.

Вадим Мансуров