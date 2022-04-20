Никол Пашинян в ходе своего визита в Москву, как и следовало ожидать, в очередной раз разыгрывает сцену «возвращения блудного форпоста», пусть и в формате «театра одного актера». Совместное заявление по итогам переговоров Пашиняна и Путина не оставляет в этом никаких сомнений. Где, в числе прочего, указывается, что «В.В.Путин и Н.В.Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер. Выразили намерение сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и т. д.».

А вот это уже любопытно. Подозрения и сомнения, что Ереван предложит Москве себя в качестве канала обхода санкций, высказывались, в том числе и на нашем сайте, уже не раз. Как и то, что именно с такими «обходными маневрами» связан и нынешний наплыв в Армению российских «релокантов». Но теперь Армения официально пообещала России свою помощь в «преодолении» наложенных другими странами «односторонних ограничительных мер».

Понятно, что у Пашиняна не так уж много возможностей говорить «нет», находясь в кремлевских интерьерах. Но как поведут себя в «западном» лагере?

Любопытно, конечно, как теперь быть с нашумевшим заявлением посла США в Армении Линн Трейси, будто бы армянские банки всей душой поддерживают американские санкции: то ли Пашинян не контролирует свои банки, то ли мадам Трейси на минуточку забыла, представляет ли она США в Армении или Армению в Госдепартаменте США, то ли «ситуация изменилась». У госсекретаря США Энтони Блинкена, без сомнения, должны появиться вопросы к госпоже Трейси.

Еще интереснее то, что происходит, вернее, должно происходить, между Ереваном и Брюсселем. В Москву Никол Пашинян отправился вскоре после переговоров в Брюсселе. Более того, как раз перед отлётом в Москву Никол Воваевич имел телефонную беседу с президентом Евросоюза Шарлем Мишелем.

Подробностей, как того и следовало ожидать, не раскрывают ни в Брюсселе, ни в Ереване. Вполне ожидаемо, что в ходе беседы были затронуты результаты брюссельского раунда переговоров, и Пашиняну напомнили о том, что взятые на себя обязательства надо выполнять. Но, согласно просочившимся сведениям, Мишель упомянул в ходе беседы и те самые 2,6 миллиарда долларов, которые Евросоюз намерен выделить Армении. Еврокредиты — штука, конечно, привлекательная. Но вот насколько, интересно, намерение Пашиняна «зацапать» еврокредиты соотносится с его же готовностью помогать РФ обходить санкции, в том числе и евросоюзовские? Напомним: до осени 2013 года Армения вела переговоры о подписании с ЕС соглашения об ассоциации, получила весьма щедрый кредит, но накануне подписания Ереван изобразил «финт ушами» и вступил в ЕАЭС. В Евросоюзе были, конечно, шокированы, но Армения не услышала даже «а-я-яй». И похоже, в Ереване после 2013 года слишком уж уверовали, что могут позволить себе безнаказанно «пинать» Евросоюз.

Но теперь, на фоне посредничества ЕС в Карабахе и войны в Украине, цена таких «обходных манёвров» Пашиняна и политики в стиле «финта ушами» должна быть уже другой.

В США уже обсуждается возможность распространения санкций на «сторонние юрисдикции», то есть на те страны, которые помогают РФ обходить санкции. И если теперь Армения, которая открыто обещает России помочь с преодолением «рестриктивных мер» (и вряд ли речь идет о поставках ЭВМ «Наири» вместо ноутбуков Apple), но при этом получит от Евросоюза щедрые финансовые вливания — надо ли объяснять, какой «сигнал» будет таким образом направлен всем остальным государствам? Ответственность за свои обещания (тем более что там не только обещания) Ереван должен понести уже сейчас, не дожидаясь «дополнительных сведений», «прояснения вопроса» и прочих дипломатичных отговорок, которыми нередко маскируют отсутствие политической воли.

Нурани, обозреватель Minval.az