Для Никола Пашиняна пока складывается вполне подходящая обстановка, чтобы сделать публичные подвижки к заключению мирного договора с Азербайджаном. Об этом в беседе с Minval.az, сказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций, российский политолог Михаил Нейжмаков.

По его словам, следует обратить внимание на то, что еще в состоявшемся 8 апреля 2022 года телефонном разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым шла речь о «формировании условий для переговоров по подготовке мирного договора» между Баку и Ереваном. А уже по итогам беседы в том же формате руководителя российского внешнеполитического ведомства с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сообщалось о «перспективах согласования» этого договора «при российском содействии». Это может быть, по мнению политолога, косвенным свидетельством того, что уже за неделю между этими контактами появились дополнительные мотивы, как минимум Москва может заявить о подвижках в этом процессе.

«Часть этих мотивов очевидна – на фоне активности на том же поприще западных дипломатов, России важно подчеркнуть, что она не упускает инициативу даже в сложившейся вокруг Украины ситуации», — отметил политолог.

Как отмечает политолог, распространенный Кремлем официальный анонс переговоров Владимира Путина и Никола Пашиняна был сделан в несколько осторожном ключе – там говорилось, что в ходе этой встречи планируется обсудить «меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе», а вот мирный договор между Баку и Ереваном не упоминался.

Как известно, по итогам встречи Путин и Пашинян отметили важность активизации деятельности Трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Также российская сторона заявила, что готова участвовать в проектах восстановления железнодорожной инфраструктуры Армении, в том числе железной дороги в Сюникской и других областях. А еще стороны условились ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границ.

Впрочем, по мнению политолога, это не значит, что сразу после визита Никола Пашиняна в Москву, Кремль заявит о готовности к принципиально новым шагам в рамках переговоров о мирном соглашении с Баку. Но, как считает политолог, тема подготовки такого мирного договора в официальных сообщениях в ближайшее время, скорее всего, будет упомянута.

«Для Пашиняна складывается вполне подходящая ситуация для публичных подвижек к заключению мирного договора с Азербайджаном – внешнеполитическая обстановка вызывает тревожность у заметной части внутренней аудитории в Армении, поэтому его знаменитая реплика про «снизить планку» может найти понимание как минимум у сторонников этого политика. Впрочем, само по себе это еще не гарантирует скорых результатов», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров