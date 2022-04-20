Главной задачей российского олигарха Романа Абрамовича на мирных переговорах с Украиной является сглаживание углов. Поскольку российская сторона продолжает утверждать, что занимается «денацификацией».

Об этом говорится в интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для «НВ».

В частности, он заявил, что у него нет информации о последнем приезде Абрамовича в Украину и его причинах.

«Он является членом российской делегации прежде всего, но там он выполняет роль медиатора, который должен делать так, чтобы диалог все же происходил с учетом очень негативного отношения нашего к российской делегации или российской делегации, которая продолжает считать, что они занимаются какой-то денацификацией. То есть его задача эти углы сглаживать», — отметил Подоляк.