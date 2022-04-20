Начало второй фазы украинской войны или, если угодно, «битвы за Донбасс» — это сегодня, без сомнения, главная новость на украинском «треке». Строго говоря, это тот сценарий, который многие ждали (и предрекали) еще по горячим следам признания Россией независимости «ЛДНР» — наступление на ту часть Донбасса, которая находится под контролем законных властей Украины. И теоретически Москва, сосредоточив силы на одном направлении вместо того, что многие эксперты уже успели назвать «ударом растопыренными пальцами», может добиться большего успеха, чем прежде.

Но это теоретически. А на практике от «плана А» Москва отказалась просто потому, что запланированный на три дня «блицкриг» попросту провалился, наступление на Сумы и Чернигов захлебнулось, и самое главное, сопротивление ЗСУ оказалось многократно сильнее, чем планировалось. В результате Москва уже вынуждена снижать риторику. В Москве на уровне Лаврова уже заявляет, что «не собирается менять режим в Украине» (а как же «денацификация»?), и главная цель военной операции — это, дескать, «полное освобождение Донбасса». Меняется риторика и на ток-шоу, где уже заговаривают о том, чтобы не получить «второй Афганистан».

И в такой ситуации, на фоне краха своего первоначального плана, Москве необходимо добиться хоть какого-то территориального успеха и, согласно не очень приличной идиоме, изобретённой более века назад — во время Первой Мировой войны, захватить хоть какой-нибудь «посад Дрыщув», чтобы предъявить его публике как «славную победу русского оружия». В расчете на бессмертное «пипл схавает».

Можно, конечно, задавать ироничные вопросы, удовлетворится ли российская аудитория этим самым «посадом Дрыщувом», когда ей обещали Киев, Харьков и Одессу. Вопрос в том, что, как полагают эксперты, успех России и на этом «отдельно взятом» направлении как минимум не гарантирован. Санкции, конечно, так быстро на военный потенциал не подействуют. Но вот чисто военные результаты «первой фазы войны» сами по себе говорят о многом.

Трудно сказать, как бы развивались события, если бы Россия с самого начала нацелилась на «оставшуюся часть Донбасса». Но теперь, после Бородянки, после Бучи, после —азербайджанская аудитория поймёт — «тактического отступления» российской армии из-под Сум и Чернигова ситуация уже другая. Российская группировка представляет собой, как выразился Алексей Арестович, «сборную солянку», в то время как именно на Донбассе сосредоточены наиболее боеспособные и «сыгранные» части ВСУ. Здесь Украина ждала «неприятностей» и готовилась к ним.

Наконец, к «донбасскому сценарию» обе стороны подошли после 54 дней тяжелой войны. Но Киев за это время получил и продолжает получать беспрецедентную военную помощь из-за рубежа. Прежде всего, в арсеналы ВСУ попало современное и весьма эффективное оружие, и «линейка» всего того, что идет из-за рубежа в виде военной помощи, продолжает расширяться. Далее, резко изменилось соотношение сил на море. Где Украине удалось потопить крейсер «Москва», БДК «Саратов» и, судя по всему, «потрепать» еще и другие плавающие «единицы».

А пока в Киеве сообщают об успешных контратаках уже на Донбассе и освобождении нескольких населённых пунктах. Так что «посада Дрыщува» у России, вполне возможно, тоже не будет. И самое главное, несмотря на мольбы персон типа Тинькова, никто не озабочен тем, как предоставить Кремлю возможность «спасти лицо» и найти приемлемый для всех сторон вариант.

Нурани, обозреватель Minval.az