Правительство Республики Корея направило Украине около 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинские приборы, аптечки. Соответствующая информация в среду опубликована на сайте южнокорейского министерства иностранных дел.

Киеву отправлены дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, комплекты по оказанию первой помощи. Этот груз — часть анонсированных ранее планов по предоставлению помощи еще на $30 млн. О них 7 апреля рассказал южнокорейский министр иностранных дел Чон Ый Ён на встрече с коллегами из стран НАТО. В марте Южная Корея передала Украине грузы на $10 млн. Сеул готов рассмотреть возможность дальнейшего расширения содействия в случае необходимости, указывается в сообщении.

Индия в ближайшие дни направит в Украину очередную партию гуманитарной помощи в виде медикаментов. Об этом сообщил в среду в Twitter заместитель постоянного представителя Индии при ООН Р. Равиндра.

«Понимая тяжелую гуманитарную ситуацию в Украине, Индия направляет помощь в эту и соседние с ней страны. Мы организуем новые поставки медикаментов на Украину в ближайшие дни», — отметил Равиндра.

Индийский дипломат призвал международное сообщество отвечать на гуманитарные нужды в Украине. Он также указал на необходимость обеспечения безопасных коридоров для доставки этой помощи.

Равиндра подчеркнул, что «Индия с самого начала конфликта призывала следовать путем диалога и дипломатии».

«Когда под угрозой находятся невинные человеческие жизни, дипломатия должна превалировать в качестве единственного подходящего решения», — заявил он.