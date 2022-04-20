Баку постепенно превращается в бандитский. Разбойное нападение совершила группа лиц в Бинагадинском районе Баку среди белого дня. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что 16 апреля, в 16:00, на 20-ом участке Сабаильского района на жителя Джалилабада Тарлана Мамедова (1990 г.р.) напали трое мужчин. Применив физическую силу, они усадили Мамедова в автомобиль, где натянули ему на голову полиэтиленовый пакет. Злоумышленники избили жертву и увезли ее в неизвестном направлении. Кроме того, они отняли у Мамедова 124 маната, банковскую карту, мобильный телефон и серебряную цепь. В тот же вечер разбойники высадили пострадавшего на территории Международного автовокзала и скрылись.

18 апреля Мамедов обратился с заявлением в 40-ое отделение полиции Бинагадинского района и назвал оперативникам имена нападавших — это Шахлар Байрамов (2001 г.р.), Гаджи и Теймур. В настоящее время сотрудники полиции работают над выявлением и задержанием подозреваемых. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Отметим, что с начала месяца в Баку совершено девять разбойных нападений.

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