Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия.

Об этом заявила экс-депутат Госдумы России, заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская в эфире ютьюб-канала «Живой гвоздь», который является новым проектом журналистов закрытого «Эха Москвы».

«Это — беда. Ведь министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — отметила Поклонская.

