Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получил ответа России касательно предложения обмена задержанного нардепа Виктора Медведчука на жителей и защитников Мариуполя. С такой инициативой обмена выступил сам Медведчук после неудачной попытки побега из Украины.

Об этом говорится в сегодняшнем видеообращении главы государства.

«Мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя», — сказал президент.

Зеленский отметил, что на это молчание Кремля нужно обратить внимание всех, кто был или может быть связанным с Россией.

«Когда будет решаться ваша судьба — в Москве будут молчать. Это показательно и это лучший аргумент, чтобы не связываться с РФ», — резюмировал он.