Мэр Киева Виталий Кличко 19 апреля в эфире программы «Сніданок з «1+1» на канале «1+1» признался, что мечтает вернуться к занятиям спорта.

Кличко сказал, что весной мечтал развиваться в своем новом увлечении – прыжками с парашютом. Он отметил, что уже совершил 200 прыжков.

«Этой весной я мечтал перейти на новый уровень. Но пока это мечты на то время, когда вернется нормальная жизнь и наше небо будет безопасным», – заявил мэр Киева.

Он акцентировал внимание на том, что мирное небо – мечта всех украинцев.

«Я убежден, у каждого из нас есть мечты на будущее. И это должно подталкивать нас делать все, чтобы как можно скорее закончить войну», – сказал Кличко.