Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с израильским коллегой Ицхаком Герцогом ситуацию вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, передает Anadolu.

«Обсуждены последние события в Палестине, спровоцированные еврейскими радикальными группировками и израильскими силами безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Эрдоган указал на необходимость недопущения провокаций и угроз в отношении статуса и духовности комплекса мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.