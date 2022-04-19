На Донбассе Вооруженные силы Украины в ходе боев возле Кременной Луганской области ликвидировали одного из главарей боевиков самопровозглашенной «ЛНР» Михаила Кищика, (кличка «Миша Чечен»).

Как сообщил «глава правительства» «ЛНР» Сергей Козлов, бандформирования во главе с Кищиком попали в окружение возле Кременной, пишет ВВС.

В ходе зачистки захваченной боевиками территории украинские защитники уничтожили одного из главарей «ЛНР».

Отметим, что Кищик в 2014 году, когда возглавил одно из «казацких» бандформирований «Атаман», воевавшее на стороне «ЛНР». Его банда неоднократно обвинялась в мародерстве и контрабанде.