Министерство внутренних дел высказалось в связи с обвинениями, прозвучавшими в ряде СМИ и на страницах в социальных сетях в связи с приостановкой приема женщин на службу в полицейскую академию, в том числе в органы полиции.

Начальник отдела пресс-службы министерства, старший лейтенант Зейн Гусейнов заявил, что в настоящее время в органах внутренних дел женщины-сотрудники несут службу плечом к плечу с мужчинами.

«Большая часть наших соотечественниц работает во Внутренних войсках, в отдельном полку быстрого реагирования, в сфере расследования, дознания, работы с кадрами и несовершеннолетними, в паспортно-регистрационной, информационно-коммуникационной, статистической сфере, в прессе, в международном сотрудничестве, финансовых, медицинских, образовательных учреждениях, в структуре “102” и “Безопасный город”, центрах “ASAN xidmət”, наряду с коллегами-мужчинами выполняет такие важные задачи, как борьба с преступностью, охрана порядка и безопасности, и выполняют свою работу достойно», — отметил Гусейнов .

Представитель министерства также сказал, что в настоящее время прием женщин в полицейскую академию приостановлен:

«Но это не значит, что наши женщины-граждане не могут вступить в ряды полиции. Наши женщины могут окончить другие местные высшие учебные заведения по специальности права и быть принятыми на службу в органы полиции».