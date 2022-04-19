Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал увеличить артиллерийскую поддержку Украины. Об этом сообщает Sky News.

Говоря о своем визите в Киев и встреча с Владимиром Зеленским, он сказал депутатам в палате: «Я заверил его в непримиримой решимости Великобритании, которую разделяет эта палата, присоединиться к нашим союзникам и дать храбрым людям необходимое оружие, чтобы защищаться».

По его словам, сейчас это очень важно, ведь Путин перегруппировал свои силы и начал наступление на Донбассе.

«Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка артиллерией, это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки», — сказал он.