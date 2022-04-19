Завод «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой области практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Об этом в комментарии «Радіо Свобода» 19 апреля сообщил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар.

Паламар рассказал, что ежедневно российские войска сбрасывают на Мариуполь, и в частности на «Азовсталь» сверхмощные бомбы. «Все, что у них есть сверхмощное, кроме ядерного оружия, они используют в Мариуполе», – сказал Паламар.

Связь с военнослужащим прерывалась, но он напомнил о призыве полка «Азов» к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока нет такого решения.

«Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон […] но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела. […] Знаете, нам говорят: «Вы герои, вы спасаете весь цивилизованный мир. Так может за эти 55 дней может уже пора что-то сделать для нас? – добавил он. – О сегодняшнем заявлении. Это наш импровизированный госпиталь, который у нас был. Где мы показывали, что находится там девочка, чья мама работает в этом госпитале и помогает военным. И сверхмощные бомбы сбрасывают по заводу, «Азовстали» и сейчас там под завалами много людей. И мы не знаем полностью где… ситуация. Но «Азовсталь» разбомблена и уничтожена практически полностью. Мы вытаскиваем людей из-под завалов».