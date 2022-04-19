Соединенные Штаты Америки направят еще семь самолетов военной помощи для Украины. Они прибудут в Европу уже в течение 24 часов. Об этом пишет CNN.

Высокопоставленный представитель Пентагона не смог ответить когда именно помощь прибудет в Украину наземным транспортом, однако отметил, что «ни одна из этих партий не задерживается слишком долго».

«В следующие 24 часа мы ожидаем, что будет полдюжины, а может быть, семь рейсов из Соединенных Штатов с разным количеством материалов из утвержденного на прошлой неделе пакета в размере 800 миллионов долларов», — добавил чиновник.