Баку возлагает большие надежды на ЕС в переговорах с Арменией по нормализации отношений. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

«В целом, я считаю результаты встречи в Брюсселе положительными. Я сказал об этом общественности 12 апреля. На следующий день премьер-министр Армении открыто говорил о процессе нормализации и принятии Арменией пяти принципов, выдвинутых Азербайджаном. Это еще один поворотный момент в процессе.

Теперь, после официальных заявлений с обеих сторон, мы должны подтвердить серьезность своих намерений за столом переговоров. Здесь мы возлагаем большие надежды на усилия Европейского Союза, особенно на президента Шарля Мишеля, который уже активно вовлечен в этот процесс. Он хорошо знаком с ситуацией. Полагаю, что это создает очень многообещающую среду для успешных переговоров», — сказал он, принимая спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.