Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Турции и вручило ему ноту протеста из-за турецкой операции в северной части Ирака, говорится в распространенном заявлении министерства.

«Министерство иностранных дел вызвало посла Турецкой Республики в Ираке… на фоне продолжающихся нарушений турецкой армии, среди них — недавняя широкомасштабная военная операция… на севере Ирака. Министерство вручило турецкому послу резкую ноту протеста», — сообщил МИД Ирака.

Минобороны Турции начало в понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака.