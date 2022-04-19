Первая в Европе экологически чистая мечеть провела масштабный ифтар. На мероприятие были приглашены не только мусульмане, но и представители других конфессий.

«В этот особенный месяц, в эту благословенную ночь, для меня большая честь приветствовать так много людей, чтобы сказать им, что пост — это воздержание и самодисциплина», — сказал Седжад Мекич, главный имам Центральной мечети Кембриджа.

«Мы можем помогать друг другу, и мы едины. Человеческая солидарность — это то, чем мы все дорожим», — заявил Мекич.

«Было замечательно поразмышлять об иудейских, мусульманских и христианских традициях поста, и я думаю, что для многих это был период повторного открытия этой духовной практики, связи с благотворительностью и того, как это связано с молитвой», — сказал он.

Мечеть сотрудничала с проектом Open Iftar для проведения мероприятия. Мероприятие посетили известные общественные и религиозные деятели. В их числе преподобный Девин Маклахлан из церкви Великой Святой Марии, церкви Кембриджского университета, и доктор Рэйчел Берксон, член Синагоги реформы Бет Шалом.

«Открытый ифтар» — это инициатива, которая приглашает людей из всех слоев общества и вероисповеданий собраться вместе во время священного месяца Рамадан, чтобы поужинать вместе и создать пространство для взаимного диалога, взаимодействия и обмена.