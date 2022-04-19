Армения продолжает загрязнять проходящий через Азербайджан участок реки Охчучай.

Об этом заявила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в 2021-2022 годах в Охчучае проведено 58 мониторингов:

«Министерство регулярно проводит лабораторный анализ проб воды из Охчучая. Пробы для анализов брались с трех разных участков реки. Установлено, что уровень загрязнения в реке в 5-7 раз превышает норму. К сожалению, загрязнение продолжается и сегодня. Содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в реке в настоящее время в 5,5-7 раз выше нормы».