Апелляционные протесты, поданные по 16 уголовным делам в отношении 16 лиц, осужденных за преступления против военной службы, по которым проводилось уголовное преследование в связи с обвинением в государственной измене, но не нашедшего потом своего подтверждения, были рассмотрены, и соответствующие приговоры отменены.

Информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что для проведения судами первой инстанции дополнительного следствия по данным делам были приняты решения по их возвращению прокурору, осуществлявшему процессуальное руководство предварительным расследованием.

Все случаи по уголовному преследованию в отношении этих лиц будут всесторонне, полностью и объективно рассмотрены, и обеспечено принятие новых заключительных решений.

Наряду с этим, в связи с тем, что были выявлены случаи допущения определенных процессуальных нарушений по 10 уголовным делам в отношении еще 10 лиц, в отношении которых проводилось уголовное преследование по обвинению в государственной измене, но не нашедшего своего подтверждения, заключительные судебные решения по этим делам были отменены, и со стороны соответствующего заместителя генерального прокурора были поданы апелляционные протесты для возвращения этих дел прокурору, осуществлявшему процессуальное руководство предварительным расследованием, для проведения дополнительного следствия по этим делам.

Также Генпрокуратура отмечает, что за прошедший период были выявлены 280 новых лиц, подвергшихся пыткам и другим противоправным действиям, с признанием их потерпевшими, проведением допроса по обстоятельствам дела, обеспечением проведения судебно-медицинской экспертизы:

«Вместе с лицами, признанными в ходе предыдущего следствия потерпевшими по уголовным делам по фактам пыток, в настоящее время в общей сложности выявлено 397 потерпевших. Продолжаются мероприятия по выявлению потерпевших по делу, а также военнослужащих, совершивших противоправные действия».

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела были выявлены факты применения пыток, незаконного лишения свободы и злоупотребления служебным положением со стороны Нифталиева Рашида Агашариф оглу, Микаилова Руслана Мамедали оглу, Машыева Санана Сахавет оглу, Гахраманова Джабира Бабахан оглу, Азизова Полада Сейфаддин оглу, Алиева Эльчина Кялам оглу и Мамедова Интигама Шариф оглу, поэтому они были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статьям УК 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2.2, 341.2.3 (превышение должностных полномочий) и 128 (умышленное причинение незначительного ущерба здоровью), суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.

Кроме того, скрывавшийся от следствия Азизов Полад Сейфаддин оглу был объявлен в розыск:

«В то же время отбывающему наказание Агаеву Фуаду Рамиз оглу помимо статей, по которым он отбывает наказание, предъявлено обвинение по статьям УК 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 128 в связи с наличием обоснованных подозрений в совершении им противоправных действий в отношении большого числа пострадавших. Общественность будет проинформирована о ходе следствия».