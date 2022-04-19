Отец президента Франции Жан-Мишель Макрон признался, что одобряет 90% действий своего сына как главы государства, однако не «является последователем его секты».

«Я восхищаюсь тем, как он (президент Франции Эммануэль Макрон — ред.) сейчас управляет государством. Я считаю, что нужно иметь много мужества, французы очень неблагодарны — в этом нет ничего нового. Я одобряю 90% того, что он делает. Но мы никогда не соглашаемся друг с другом на 100%. Я не последователь его секты», — сказал Жан-Мишель Макрон в интервью Est Republicain.