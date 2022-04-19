Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Азербайджанский лидер высоко оценил прошедшую в Брюсселе трехстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Прошло две недели после трехсторонней встречи, которая была очень конструктивной, с хорошими результатами и достижениями. Я хотел бы поблагодарить президента Шарля Мишеля за его усилия и за создание атмосферы, которая позволила нам обсудить очень важные вопросы и договориться о начале процесса нормализации. Думаю, это было отправной точкой. Потому что мы договорились о создании пограничных комиссий и одновременно рабочих групп по мирному соглашению. Мы говорили об этом раньше, и, как вы знаете, после окончания Второй карабахской войны позиция Азербайджана всегда заключалась в том, что мы должны начать переговоры по мирному соглашению. Я думаю, что официальная отправная точка состоялась 6 апреля в Брюсселе. С тех пор мы работаем, МИД работает, и моя администрация на связи с вашей командой, и мы готовы начать, как договаривались. Я считаю важным, чтобы мы продолжали этот прогресс и чтобы обе стороны придерживались договоренностей», – подчеркнул глава государства.

По его словам, одним из вопросов, требующих прояснения с армянской стороной, является вопрос коммуникаций с Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой.

«Я имею в виду как железную, так и автомобильную дорогу. Что касается железной дороги, то я сообщил президенту Мишелю, что мы построили в Азербайджане более 100 километров и 60 километров железной дороги, и завершим строительство в следующем году. Однако, к сожалению, в Армении еще не приступили к техническо-экономическому обоснованию, что свидетельствует о том, что процесс может затянуться.

Что касается автомобильной дороги, то со стороны Азербайджана идут активные строительные работы, и большая часть дороги уже построена. Мы также надеемся, что, вероятно, к концу следующего года подведем автомагистраль к границе Армении. Но, к сожалению, во время встречи в Брюсселе премьер-министр Армении не указал географические координаты. Я поднял этот вопрос на встрече, проведенной посредством видеоконференции 4 февраля, но ответа не последовало. Шестого апреля я вновь попросил предоставить географические координаты дороги, но ответа не было. Надеюсь, что в скором времени мы его получим», – подчеркнул Алиев.