Украинцы, которые больше всего пострадали от российского вторжения, смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ. Данную функцию реализуют в приложении и на портале «Дия».

Об этом говорится в обращении премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить помощь от международных организаций — ООН и ЮНИСЕФ. Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дия. Работаем над технической реализацией», — заявил Шмигаль.