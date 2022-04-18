Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил о фейках по поводу наступления россиян на Донбассе. Он добавил, что сейчас началась вторая фаза войны с Россией.

«Украина. Донбасс. Множество фейков сейчас распространяются о наступлении россиян», — написал глава ОП.

По его словам, началась вторая фаза войны против России. Ермак добавил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) все надежно. Он призвал верить в украинскую армию.

«Она у нас очень сильная», — подчеркнул Ермак.