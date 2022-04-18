Турция по-прежнему считает своей стратегической целью вступление в Европейский союз и ожидает конкретных шагов для ее полноправного членства в ЕС.

Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре во время ифтара с послами различных стран.

«Последние события в контексте Украины ясно продемонстрировали важность Турции в НАТО. Членство в ЕС остается стратегической целью Турции. Негативные последствия войны в глобальном масштабе показали стратегическое значение Турции для ЕС, особенно в сфере безопасности и энергетики. Я ожидаю, что ЕС предпримет конкретные и значимые шаги, основанные на нашей перспективе полноправного членства», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).