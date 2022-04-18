Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные прекращение боевых действий в Украине и достижение устойчивого мира между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во время программы ифтара, организованной для представителей иностранных дипмиссий в Анкаре.

«Достижение перемирия, а затем прочного мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества»,- заявил турецкий лидер.

Глава государства с сожалением констатировал, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары. «Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишени мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия», — сказал, в частности, он.

Глава государства заверил, что Турция продолжит усилия по достижению «удовлетворительного для сторон и международного сообщества» результата российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что мирное решение украинского кризиса может быть найдено путем диалога и на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Глава государства также коснулся перспектив улучшения отношений между Турцией и Арменией. По его словам, Анкара «с искренностью продолжает процесс нормализации отношений» с Ереваном.

Глава государства осудил вторжение еврейских фанатиков в сопровождении израильской полиции в мечеть «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме. «Мы видим, что было совершено в мечети «Аль-Акса». Это для нас источник глубокой печали. Надеюсь, что мы не столкнемся с подобным снова в будущем», — сказал президент Турции.

Президент Эрдоган добавил, что Анкара прилагает усилия и для предотвращения новой эскалации напряженности на Балканах и поддержания стабильности в этом регионе.

Обращаясь к послам, турецкий лидер заявил, что Турция ожидает решительной поддержки международного сообщества в вопросе перекрытия источников финансирования террористических организаций.