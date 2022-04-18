Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что россияне не позволяют любой стране провести гуманитарную операцию по освобождению местных жителей Мариуполя.

По его словам, любая страна может предложить помощь с эвакуацией из Мариуполя.

Он добавил, что следует жить без иллюзий и понимать, что это совсем другие люди.

«Россияне бравируют тем, что они могут нарушать любые правила. Они не позволят любой стране провести гуманитарную операцию по освобождению людей из Мариуполя. Давайте без иллюзий к этому относиться. Нужно понимать, что это совсем другие люди — это варвары, — сказал Подоляк.