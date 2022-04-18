Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не нужно ждать, когда Россия применит оружие массового поражения. По его словам, мировое сообщество должно принять превентивные меры.

Об этом говорится в заявлении Подоляка в эфире общенационального телемарафона.

«Россия может использовать орудие массового поражения. Важно, чтобы мир понял — не нужно ожидать применения ядерного или химического оружия, а нужно превентивно донести руководству РФ, что будут последствия», — сказал Подоляк.

Советник главы ОП допустил, что в качестве таких мер могут быть нанесены превентивные удары по центрам управления ядерным оружием России.