Санкции против Российской Федерации сильно бьют по ее высокомерию. Наибольший удар нанесут энергетические эмбарго.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Мы прекрасно понимаем, что россиянам в их нынешней стране-лагере пайка и прочее питание можно существенно врезать. Потерпят. На то он и лагерь. Но все-таки санкции понемногу сбивают высокомерие. И собьют окончательно. Особенно если, а главное — когда все-таки заработают прямые и косвенные энергетические эмбарго», — заявил советник главы Офиса президента.

Как отметил Подоляк, руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина уже предупредила граждан о большом кризисе, который вот-вот «распахнет двери». Также она отметила, что период, когда экономика может продолжать жить на запасах уже конечен и всплывет в 2-3 квартале текущего года.

«Во-вторых, в ближайшее время РФ окончательно перестанет сдерживать инфляцию. Для этого просто не будет ресурсов. И цены очень сильно вырастут. В то же время возникнут системные дефициты», — добавил Подоляк.

По словам Набиуллиной, из-за санкций Россия сразу осталась с половиной своих золотовалютных резервов.