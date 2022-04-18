Президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 апреля, передал главе представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

«Хочу поблагодарить за эту важную встречу. Сегодня – один из этапов для нашего государства к вступлению в Европейский Союз, стремление, к которому идет наш народ и за которое борется», – сказал он.

Зеленский напомнил, что анкету-опросник ему передала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 8 апреля.

Президент Украины поблагодарил руководство ЕС за оперативную работу по предоставлению анкеты-опросника.

«Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на поступление. После этого начнется следующий финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет позитивна для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии», – сказал президент.

Маасикас отметил, что чувствует себя частью команды, работающей над получением Украиной статуса кандидата в членство в ЕС.

Он отметил, что этот процесс происходит в очень сложной для Украины ситуации, но все ощущают важность и значение этого момента.

По словам Маасикаса, ответы Украины в анкете-опроснике будут очень быстро проанализированы.