Прокуратура распространила информацию о задержании представителя главы Исполнительной власти Гёйчайского района по административно-территориальному округу города Гёйчай.

Согласно информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, на основании обращений граждан, поступивших в связи с проведением незаконных строительно-монтажных работ на территории Гёйчайского района и другими фактами нарушения закона, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводится расследование уголовного дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Были выявлены обоснованные подозрения в том, что Шукюров Рашад Алибала оглу, занимавший должность представителя главы Исполнительной власти Гёйчайского района по административно-территориальному округу города Гёйчай, в период работы на должности начальника отдела ИВ по работе с органами территориального управления и местного самоуправления, вступив в сговор с членами коррупционной сети, состоящей из других должностных лиц возглавляемой им структуры, злоупотреблял должностными полномочиями, угрожал некоторым должностным лицам, что они будут уволены в случае отказа дать взятку, и получил от них в качестве взятки денежные средства.

Рашаду Шукюрову было предъявлено обвинение по статьям 308.2, 311.3.1 и 311.3.4 Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.