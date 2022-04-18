Украинские военные нанесли удар по российским солдатам в Донецкой области, заставив их спасаться бегством.

Соответствующее видео опубликовала в понедельник, 18 апреля, разведгруппа 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Мазепы.

При этом, как видно на обнародованных кадрах, солдаты ВС РФ бежали, бросая как убитых, так и раненых, оставляя их на произвол судьбы.

«Орки захотели захватить одно из сел на территории Донецкой области. Решили закрепиться в домах и оттуда развивать свое наступление, которое несет смерть и разруху. Но им помешали разведчики К2 и еще одно подразделение 54-й ОМБр. Орки убежали, оставляя своих 200-х и 300-х», — отметили украинские бойцы (цитата по «Інтерфакс-Україна»).