США приветствуют последние обоюдные призывы МИД Армении и Азербайджана, недавние комментарии президента Азербайджана Ильхама Алиева о приверженности мирным переговорам с Арменией.

Как передает Minval, об этом говорится в публикации Бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии в Twitter.

«На этой неделе сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер посетит регион, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут наилучшим образом поддержать мирный процесс»,- говорится в публикации.