Беспорядки в Швеции, начавшиеся из-за угрозы датских правых экстремистов публично сжечь Коран, привели как минимум к 34 пострадавшим. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на данные шведской полиции.

Известно о 20 полицейских и 14 гражданских лицах, пострадавших в ходе беспорядков в пригородах Стокгольма, Мальме и еще трех шведских городов. Также сообщается о 20 поврежденных транспортных средств полиции. Всего были задержаны более 40 человек.

Поводом для возмущения послужила запланированная акция лидера датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, который грозился публично сжечь Коран в Линчепинге. Затем он пообещал 17 апреля собрать митинг своих сторонников, но затем отказался от своих планов. Тем не менее Иран и Ирак вызвали послов Швеции для выражения протеста действиями радикалов.