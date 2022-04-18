Ливия отказалась поставлять больше энергоносителей в Европу, сославшись на отсутствие свободных объемов топлива. О том, что страна не готова увеличить поставки, сообщил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун, передает РИА Новости.

«Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет», — подчеркнул министр.

Он добавил, что «увеличение добычи ливийской нефти требует завершения процессов модернизации [нефтяных объектов] при наличии эффективного и прозрачного управления».