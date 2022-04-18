Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 19-20 апреля по приглашению лидера Азербайджана Ильхама Алиева посетит с официальным визитом Баку. Поездка будет проходить в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном, а также 25-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

В ходе визита планируется подписать ряд документов, в частности, Декларацию о стратегическом партнерстве и Меморандум о создании Межгосударственного совета. О том, что стоит за официальным визитом президента Кыргызстана в Азербайджан и что даст это нашим странами рассказал Minval кыргызстанский политолог, эксперт по международным отношениям Эдил Осмонбетов.

По его словам, официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан является знаковым. «Сегодня формируется новая геополитическая ситуация и если идет глобализация, то мы видим, что мир становится более жестким. Мы видим формирование нового мирового порядка и в этих условиях страны, которые имеют общую историческую, культурную, языковую, религиозную и постсоветскую историю, должны объединяться для того, чтобы иметь стратегические партнерские отношения. Для того, чтобы решать свои геополитические интересы и защищать свои национальные интересы», — заявил эксперт.

По мнению Осмонбетова, визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который имеет высокий статус официального, говорит о том, что обе страны заинтересованы в укреплении стратегических партнерских отношений для того, чтобы решать основные вопросы. «Думаю, что 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном – это как раз то момент, когда можно подвести итоги тем достижениям, достигнутым за эти годы, и наметить новые пути развития связей. Поэтому этот визит имеет большое значение укрепления и в какой-то мере «сшивания» Центральной Азии и Южного Кавказа. Здесь также можно наблюдать, что с 2021 года идет положительная динамика азербайджано-кыргызстанских отношений, так как президенты обеих стран провели двустороннюю встречу 12 декабря 2021 года в Стамбуле на полях Восьмого саммита Организации тюркских государств, на которой были обсуждены как раз ключевые вопросы взаимовыгодного партнерства», — заявил он.

Эксперт полагает, что сегодня мы видим положительную динамику двухсторонних отношений. «С момента встречи прошло полгода, и мы видим практическую реализацию этого процесса. Нам необходимо расширять договорно-правовую базу между Азербайджаном и Кыргызстаном, реализовывать совместные проекты и, конечно же, иметь общую повестку дня на международной арене для того, чтобы защищать национальные интересы. Сегодня двухсторонний товарооборот составляет примерно 10 миллионов долларов. Может этот показатель не такой уж и большой, но если взять 2021 год, то рост товарооборота составил 43 процента. Это довольно значительная цифра и я думаю, что мы должны продолжать наращивать торговлю. Плюс, Азербайджан для Кыргызстана может служить геополитическим коридором, особенно в сегодняшних условиях, когда Россия находится под международными санкциями, и многие страны Центральной Азии и Южного Кавказа ищут способы диверсификации внешней торговли и политики», — отметил Осмонбетов.

По его словам, это очень важно потому, что в современном мире нельзя ориентироваться только на одну сторону. «Необходимо укреплять не только вертикальные, но и горизонтальные связи для того, чтобы более устойчиво себя чувствовать в новой геополитической ситуации. Наличия Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами — довольно большой шаг в развитии связей. Плюс, запланированное подписание Декларации о стратегическом партнерстве – важного документа по причине того, что сам термин «стратегическое партнерство» налагает большие обязательства на обе стороны. Думаю, что сегодня между Азербайджаном и Кыргызстаном нет никаких политических и экономических споров. Кыргызстан поддерживает Азербайджан на международной арене по многим вопросам. Конечно же, в ходе визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан предусмотрено подписание Меморандума о создании Межгосударственного совета. Эта структура поможет реализовать те решения, которые будут приняты на высочайшем уровне, усилить экономическое и политическое взаимодействие, включая и геополитическое. Тем самым, это будет рабочий орган для улучшения динамики двусторонних связей в будущем. Полагаю, что очень важно для всех процессов», – заключил эксперт.

Асиф Айдынлы