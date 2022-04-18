Россия при осаде Мариуполя применила тактику войн в Чечне и Сирии. Однако российское командование обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие города.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

«Слаженное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, попытка захватить Мариуполь дорого обошлась его жителям. Значительные части инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери.

«Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г. И это несмотря на заявления Министерства обороны России от 24 февраля 2022 г. о том, что Россия не будет наносить удары по городам и не будет угрожать населению Украины», — отметили в Минобороны Британии.