В результате очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции на освобожденных от оккупации территориях района, были обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, были изъяты и переданы по назначению 9 автоматов, 1 пулемет, 1 снайперская винтовка, 1 управляемая противотанковая ракета, 3 гранатомета, 30 различных ручных гранат, 67 снарядов различного калибра, 7500 различных патронов и другие боеприпасы.