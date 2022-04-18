Министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine раскрыл планы страны о добыче сланцевого газа и об отказе от российского газа.

Хабек опроверг планы Германии добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой негативные последствия для экологии страны. По этой причине Берлин не готов оперативно отказаться от газа России.

«Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», — объяснил политик.

Министр добавил, что Германия обладает крупными запасами сланцевого газа, однако для его добычи требуется осуществить гидроразрыв пласта. Разработка месторождений и получение разрешений на эту деятельность займет годы, уверен он.

«Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим», — заключил Хабек.