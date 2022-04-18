Утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Украинские системы противовоздушной обороны сбили 60% ракет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной областной администрации Валентин Резниченко.

«Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области. Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО», — отметил он.

В результате ракетных ударов была разрушена железнодорожная инфраструктура в Павлоградском районе, а в Синельниковском два человека пострадали.