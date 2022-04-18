Российские войска утром 18 апреля нанесли пять ракетных ударов по Львову. Последствия обстрела выясняются.

«5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем», — сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

На данный момент известно о шести погибших и восьми пострадавших (среди пострадавших — один ребенок), заявил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. По его словам, по городу были нанесены четыре ракетных удара: три по объекту военной инфраструктуры и один по шиномонтажу.