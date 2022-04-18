V Съезд азербайджанцев мира планируется провести в культурной столице Азербайджана – городе Шуше.

Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой.

Вначале делегаты съезда посетят Аллею почетного захоронения, I и II Шехидляр хиябаны в городе Баку, после чего отправятся в Шушу.

В мероприятии примут участие около 400 представителей диаспоры из 65 стран. После официальной церемонии открытия съезда предусмотрены выступление с отчетом о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой и обсуждения на темы “Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период”, “Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха”.