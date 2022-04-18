В воскресенье, 17 апреля, силы обороны Украины в 16-й раз уничтожили российские войска на аэродроме в Чернобаевке вблизи Херсона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО (реактивных систем залпового огня. — Ред.) противника и только что обновленных им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке.

«Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала «Чернобаевка» таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что этот идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля «операцией» генерала Дворникова. Не смешно, но весело», – отметил Арестович.