Турецкая армия в ночь на понедельник начала на севере Ирака новую операцию против боевиков террористической организации РКК.

О начале операции под кодовым названием Pençe Kilit объявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, прибывший в расположение операционного штаба ВВС Турции в сопровождении начальника Генштаба и командующих родами войск, передает «Анадолу».

По его словам, антитеррористические мероприятия охватывают три иракских района: Метина, Зап и Авашин-Басъян и проводятся при активной поддержке авиации.

Глава оборонного ведомства Турции сообщил, что по объектам террористов нанесены мощные авиаудары.

Районы вероятного расположения боевиков обстреляны также из крупнокалиберной артиллерии и САУ.

Затем на севера Ирака десантировались группы спецназа, поддержку которым оказывают ударные вертолеты ATAK и БПЛА.

«Операция продолжается успешно и в соответствии с намеченными планами. В рамках первого этапа обеспечен контроль над всеми запланированными целями», — сообщил Акар.

Глава Минобороны Турции подчеркнул, что Анкара уважает суверенитет и территориальную целостность Ирака, а все действия турецкой армии нацелены на устранение угрозы терроризма в регионе. При этом предпринимаются все шаги для устранения ущерба мирному населению, а также религиозным и культурным объектам Ирака.

Глава Минобороны Турции также вышел на связь с пилотами участвующими в операции Pençe Kilit.