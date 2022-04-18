Сегодня вступил в силу запрет на заход в бельгийские порты судов под российским флагом. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Эта мера в рамках пятого санкционного пакета ЕС затронет около 6 тысяч российских судов, или судов, зафрахтованных российскими арендаторами, в портах Антверпена, Зебрюгге и Гента, заявил бельгийский министр юстиции и по делам Северного моря Винсент Ван Кикенборн.

Вместе с тем, европейские правила по применению санкций предусматривают исключения для ряда судов, которым будет дозволено заходить в порты ЕС на основании специального разрешения, за которое ответственность несет конкретный порт.