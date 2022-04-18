Белый дом США в своем сувенирном магазине представил две памятные монеты в честь президента Украины Владимира Зеленского.

На первой монете на аверсе изображен Зеленский с подписью «Герой войны». Еще одна надпись гласит: «Мир сплотился вокруг Украины».

На реверсе – карта Украины, подсолнух и надписи «Мы не сдадимся», «Украинцы борются за спасение своей страны», а также дата начала полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года

Вторая монета посвящена обращению президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США 16 марта. На аверсе изображен Зеленский и президент США Джо Байден. На реверсе – фото из зала Конгресса во время обращения Зеленского и надпись «Смелость украинцев».

Обе монеты входят в серию «Исторические моменты американского президентства» и стоят по $100.