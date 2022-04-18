Переговорный процесс между Россией и Украиной по поводу российской агрессии ведутся сейчас только на уровне экспертов переговорной группы. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 17 апреля в интервью CBS News.

«У нас действительно не было контактов с российскими дипломатами в последние недели на уровне министерств иностранных дел. Единственный контактный уровень – переговорная группа, состоящая из представителей различных институтов и членов парламента. Они могут продолжить свои консультации на уровне экспертов, но переговоры на высоком уровне не ведутся», – сказал он.

По словам украинского дипломата, «особенно трудно продолжать общение с россиянами» стало после выявления в Буче Киевской области свидетельств массовых убийств оккупантами мирных жителей.